Pallapugno. Rinviata Araldica Castagnole-Bormidese: la sfida si recupera mercoledì 7 giugno

Niente da fare per la sfida d'alta classifica nel campionato di Serie A di Pallapugno tra i piemontesi dell'Araldica Castagnole e i savonesi della Bormidese.

Il match, valido per la seconda giornata del girone di ritorno del massimo torneo nazionale, è stata rinviata causa impraticabilità di campo dopo l'abbondante pioggia scesa sul terreno di gioco.

La Bormidese avrà ancora qualche un giorno per preparare la delicata trasferta in terra piemontese ed aumentare il già ottimo punteggio in classifica che recita 6 punti

La sfida sarà recuperata mercoledì 7 giugno con inizio alle ore 20.30.

Classifica: Pallapugno Albeisa 10, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9, Marchisio Nocciole Cortemilia 7, Bormidese 6, Araldica Castagnole 5, Virtus Langhe, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bfm Macchine Agricole Canalese 4, Acqua San Bernardo San Biagio, 3, Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.