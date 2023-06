Calcio. Speranza, colpo in mediana: ufficiale l'arrivo di Alessandro Tedesco

Lo scatenato Speranza non si ferma e continua a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione in Prima Categoria.

La società rossoverde si è assicurata le prestazioni sportive, per la stagione 2023/2024 del centrocampista Alessandro Tedesco.

Classe 2002 e forte esterno destro di centrocampo, Tedesco è bravo sia ad offendere che a difendere. Arriva allo Speranza da fresco vincitore del campionato di prima categoria con il Quiliano&Valleggia. In passato ha vestito le maglie del Celle Varazze, del Ligorna e del Francavilla dopo aver militato nel settore giovanile con la maglia della Triestina.