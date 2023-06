Come sempre la Rocchettese si conferma una delle squadre più attive in ogni sessione di mercato e anche in questo inizio settimana sono arrivate novità di rilievo dal fronte valbormidese rossoblu.

"UFFICIALE: L'U.S. Rocchettese 1972 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata le prestazioni di Luca Pesce, classe 94, in forza la scorsa stagione all’ Aurora Calcio. Il giocatore andrà a rinforzare il reparto offensivo! Benvenuto nella famiglia rossoblù Luca "