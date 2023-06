Mondiale under 20, l’Italia cade in finale: vince l’Uruguay

Percorso entusiasmante dall’inizio alla fine quello dell’Italia under 20, che ha regalato emozioni non da poco al suo pubblico durante il Mondiale di categoria appena conclusosi in Argentina. La cavalcata trionfale dei ragazzi del ct Nunziata si è interrotta solo in finale contro l’Uruguay, che ha avuto la meglio per 1-0.

Un vero peccato per una squadra che probabilmente meritava la vittoria finale, ma che comunque torna a casa con un record storico per il paese: mai infatti l’Italia under 20 era arrivata fino alla finale del Mondiale.

Il percorso dell’Italia al Mondiale under 20

L’Italia ha iniziato alla grande il suo Mondiale. Inserita nel gruppo D insieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana, gli azzurrini hanno esordito battendo subito la corazzata verdeoro: guidati da Casadei, i ragazzi hanno avuto la meglio sui sudamericani per 3-2.

Alla seconda giornata è arrivato il primo ko del torneo: 2-0 secco contro la Nigeria. Tutto rimesso in piedi però nella terza partita, quella contro l’umile Repubblica Dominicana: qui l’Italia ha fatto valere la sua forza imponendosi per 0-3.

Quindi è arrivata la fase ad eliminazione diretta. Con grande carattere e grinta, ma anche notevolissima qualità e proprietà di palleggio insolite per le nazionali italiane, la squadra di Nunziata ha superato la favorita Inghilterra 1-2 agli ottavi di finale, poi 1-3 la Colombia ai quarti e infine 1-2 la Corea del Sud in semifinale.

Come detto, l'Italia ha dovuto alzare bandiera bianca solo nella finalissima valida per il 1^ e 2^ posto del torneo. L'Uruguay ha avuto la meglio grazie al gol di Luciano Rodriguez all'86', infrangendo così i sogni di gloria degli azzurri.

I protagonisti dell’Italia al Mondiale under 20

Tutti i giocatori dell’Italia hanno disputato un Mondiale under 20 sensazionale, sia chi è stato sempre impiegato dal mister sia chi ha avuto meno spazio per dare il suo contributo. Ma c’è ovviamente un nome che spicca su tutti: si tratta del centrocampista Cesare Casadei, ex Inter ora di proprietà del Chelsea, autore di 7 reti nel torneo e vincitore dei titoli di Capocannoniere e di Miglior Giocatore.

Insieme a lui, impossibile non citare il talento dell’Empoli Tommaso Baldanzi, trequartista in grado di accendere la luce anche nei momenti più bui e negli spazi più stretti. Molto positivo è stato il Mondiale anche dell’attaccante Ambrosino, di capitan Giovane e di Pafundi, meteora dell’Udinese; a questi deve aggiungersi però anche una menzione di merito per il portiere Desplanches – autore di una finale perfetta.

Insomma, questo Mondiale under 20 ha mostrato come ci sia dell’ottimo materiale per il futuro – alla faccia di chi crede che in Italia non nascano più giovani giocatori di talento. E mister Roberto Mancini si sfrega già le mani.