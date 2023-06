Calcio. E' fatta, Mario Pisano all'Imperia. Atteso l'annuncio nelle prossime ore

2558 giorni, è questo il lasso di tempo che ha accompagnato il "regno" di Mario Pisano al "Devincenzi" di Pietra Ligure.

Sette anni ricchi di soddisfazioni, riconoscimenti, cadute e forse la consapevolezza di lasciarsi nel momento opportuno sia per il tecnico che per il club, dopo il ritorno in Eccellenza.

Ieri sera infatti, una volta scemata l'onda delle indiscrezioni del tardo pomeriggio, sono arrivate le conferme indirette da parte del mondo biancoceleste, come i messaggi di saluto che lo stesso allenatore andorese ha inviato a coloro che lo hanno accompagnato in questa avventura.

Da oggi dovrebbe infatti iniziare ufficialmente la nuova esperienza sulla panchina dell'Imperia, bramata fin da inizio carriera: una chiamata per la quale vi era una sorta di gentlement agreement con il sodalizio diretto dal presidente Claudio Faggiano nel caso fosse arrivata un'offerta dal "Ciccione".

Così è stato e in brevissimo tempo si è sancita una separazione consensuale che aprirà nuovi orizzonti su entrambi i fronti.

Da una parte per Pisano l'opportunità di guidare il club più amato con l'obiettivo di riportarlo in Serie D, alimentando contemporaneamente le propri ambizioni verso il calcio professionistico, dall'altra una società come quella pietrese che nel corso del tempo ha saputo strutturarsi ma che inevitabilmente dovrà trovare (e presto) un nuovo timoniere.