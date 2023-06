Calcio, Pietra Ligure. Ecco il saluto di Pisano: "Per sempre uno di voi, ma ci sono nei momenti nella vita in cui bisogna seguire i propri obiettivi"

Inutile dire che è stata una scelta difficile, piena di emozioni forti, 7 anni non si dimenticano in un secondo, insieme abbiamo raggiunto punti dove nessuno era mai stato, siamo sprofondati nell'oblio per nostre responsabilità, abbiamo subito delle ingiustizie...ma siamo sempre rimasti uniti e ci siamo rialzati più forti di prima.

Sono diventato un "Pietrese" d'adozione e non è per niente facile fare questo passo, ma nella vita arrivano momenti dove bisogna crescere per seguire i propri obiettivi.

Ringrazio tutti i miei straordinari dirigenti per avermi sostenuto sempre in ogni momento (soprattutto chi in questo momento ci guarda da lassù🥲❤️), il mio staff e i miei giocatori per avermi dato tutto in campo e fuori, gli allenatori e le famiglie del settore giovanile per la fiducia e la disponibilità che mi avete mostrato fin dal primo momento...sarò per sempre uno di voi"