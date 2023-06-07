Calcio, San Francesco. Ecco mister Cattardico, nello staff anche La Monica, Schiesaro e Ceccarini

In attesa che l'iter burocratico relativo alla partnership con il Soccer Borghetto arrivi a compimento, la San Francesco ha iniziato a ufficializzare i nuovi quadri tecnici per la stagione 2023/24.
Ovviamente sarà Cristian Cattardico, come ampiamente preannunciato, il nuovo allenatore rossoblu:
"𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝘂𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗰𝘂𝗼 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗶 𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶 𝗳𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶, 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗹'𝗶𝘁𝗲𝗿 𝗯𝘂𝗿𝗼𝗰𝗿𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗶, 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲𝗿𝗮̀ 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲
𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗵𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗰𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗖𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗖𝗮𝘁𝘁𝗮𝗿𝗱𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗶𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗦𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗮. 𝗠𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗯𝗶𝘀𝗼𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗮𝗻𝗼𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼𝗚𝗶𝗮̀ 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗿𝗮𝗴𝗻𝗼, 𝗔𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗙𝗖, 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗻𝗮 𝗙𝗯𝗰 𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗰𝗲𝗿 𝗕𝗼𝗿𝗴𝗵𝗲𝘁𝘁𝗼𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗮 𝗹𝘂𝗶 𝗮𝗻𝗱𝗿𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝗳𝗳𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼 𝗟𝗮 𝗠𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 (𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗿𝗲𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮)𝗔𝗻𝘁𝗼𝗻𝗶𝗼 𝗦𝗰𝗵𝗶𝗲𝘀𝗮𝗿𝗼 (𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲)𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼 𝗖𝗲𝗰𝗰𝗮𝗿𝗶𝗻𝗶 (𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗶)𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗻𝗲𝗹 𝗱𝗮𝗿𝗴𝗹𝗶 𝗶𝗹 𝗯𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗮 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘂𝗻 𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼"