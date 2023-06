Calciomercato. Galoppa il mercato della Cairese! Ecco Juan Pablo Gargiulo!

Il comunicato:

La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica ufficialmente di essersi aggiudicata per la stagione 2023/2024, le prestazioni del centrale difensivo Juan Pablo Gargiulo, in arrivo dall'Albenga.

Il giocatore argentino ha vestito, nel corso della sua carriera, le maglie di Aldosivi, club che milita attualmente nella massima divisione argentina, di Quintanar del Rey e Marbella in Spagna.

In Italia vanta più di 30 presenze in serie C, con la maglia del Mantova e dell’Albissola, dove è stato anche uno dei protagonisti della vittoria del campionato di serie D. Passa poi al club inganuo con cui ha vinto il campionato di Eccellenza nella stagione appena conclusa.