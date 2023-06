Grandi Pirates, arrivano la qualificazioni alle finali di Grosseto

Le ragazza del flag football team Pirates iniziano domani Venerdi 9 Giugno a Grosseto, il bowl finale del campionato italiano senior femminile 2023.

Aggiudicandosi i due bowl di campionato giocati ad Albisola e Asti, le nostre ragazze hanno conquistato con pieno merito le finali nazionali.

Le Pirates sono per ora al 5° posto del ranking nazionale su 16 squadre e sono considerate dagli addetti ai lavori come la mina vagante della finale. Sono state inserite nel girone con le fortissime Flag Academy Trieste, serie canddate al titolo, mentre piu abbordabili sono le Mad Cats Milano e le Athenas. Saranno i coach Matteo Acquatico e Stefano Calvi a guidare le Pirates verso un traguardo che non sembra impossibile, ovvero il passaggio del girone . Successivamente in base ai piazzamenti degli altri gironi, potrebbe profilarsi per le nostre giocatrici un tabellone favorevole .

Complimenti quindi al nostro team: Francesca Giuso Delalba, Alice Menaballi, Susie Bandelli, Mathilda Monni, Cinzia Vignolo, Selina Pasquero, Federica Bruno e Carola Bianchelli.

Alice MENABALLI, capitano Pirates : “ Ci aspetta un weekend molto impegnativo . Ci siamo preparate al meglio e siamo certe di poter fare bene. Siamo in crescita e siamo piu sicure delle nostre capacita’. Possiamo anche contare sui nostri due coach che ci hanno dato piu’ equilibrio e tranquillita, cosa che l’anno scorso ci era mancata. Siamo inserite in un girone equilibrato, escluso la Flag Academy Trieste che sono un team molto esperto e tecnico. Con molta umilta, ma con determinazione , affronteremo tutte le avversarie con vero spirito pirata, dando tutto noi stesse”.