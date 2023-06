"Mountain bike World Series", i ringraziamenti della provincia: "Una vetrina di altissimo livello per il nostro territorio"

Dopo il successo del "Mountainbike World Series of Finale Outdoor Region", la provincia di Savona ringrazia gli organizzatori, i promotori, gli amministratori dei comuni coinvolti, le associazioni di categoria e tutti i volontari.

"Grandi complimenti per il risultato e il significato dell'importantissimo evento sportivo che, grazie al sistematico e constante impegno da parte di tutti gli enti interessati, si è svolto il 3 e 4 giugno sui territori dei comuni della nostra provincia" commenta nella lettera il presidente Pierangelo Olivieri.

"Si è trattato di un evento il cui rilievo per partecipanti, persone, attività e settori, direttamente e indirettamente, coinvolti, nonché 'effetto mediatico', va ben oltre quello già assoluto, e altamente significativo, sportivo. Sono stati infatti due giorni, e non solo tra preparativi, attesa, svolgimento dell'evento e relative e positive conseguenze, di 'vetrina di altissimo livello, non solo specificamente per i territori dei comuni direttamente coinvolti (che peraltro ad ogni occasione aumentano nel numero e nel livello di coinvolgimento), ma sicuramente per tutta la nostra bellissima provincia, come volano immediato e di prospettiva".

Il presidente Olivieri, nella lettera, ribadisce il più sincero attestato di stima, manifestando la volontà e l'intendimento della provincia, nella sua funzione amministrativa, ma anche in quella più ampia politica, nel mettere in campo un'attività di confronto per "consolidare questo importantissimo percorso di valorizzazione delle nostre comunità, a livello sportivo, sociale, produttivo ed economico, certo che facendo sistema e consolidando le relative sinergie, anche, potendosi più che ragionevolmente confidare nella loro convinta disponibilità, anche con le istituzioni superiori, si potrà ulteriormente fare crescere il significato di questo importantissimo percorso, e del relativo movimento".

La missiva si conclude con la proposta di concordare un incontro "per un concreto coordinamento e una relativa programmazione delle attività future"