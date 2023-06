Sport & Disabilità: visita al Tennis Club di Garlenda per il ministro Locatelli (FOTO e VIDEO)

Visita del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli questa mattina, sabato 10 giugno, a Garlenda, in occasione dell’avvio del Torneo di tennis Fisdir, l’unico con validità nazionale per gli atleti con disabilità intellettiva-relazionale, presso il Tennis Club, inaugurato nella giornata di ieri ( LEGGI QUI ).

In occasione della sua visita, il Ministro Locatelli ha sottolineato l’importanza dello sport nell'inclusione e nell'empowerment delle persone con disabilità, già a partire dall’età scolare, illustrando in breve le iniziative del Governo in tal senso.

“Le iniziative che stiamo sostenendo sono tante e a tutti i livelli istituzionali in ambito locale, regionale e nazionale – spiega Locatelli -. Questo mi rende molto orgogliosa. Da poco abbiamo firmato un protocollo di intesa, anche con il Ministro Abodi, il ministro Valditara e con altri Ministri, per riprendere i Giochi della Gioventù, partendo dalle scuole, con il modello dell’inclusione per valorizzare lo sport. Sono tante altre attività alle quali noi teniamo tantissimo e che siamo sostenendo, non solo quelle del Cip, Fisdir, ma anche quelle di Special Olympics. Presto ci saranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina, insomma, siamo molto attivi e sarà un argomento sempre più centrale per i giovani e per le persone con disabilità e per tutti: questo è un modello che vince”.