Calcio, Andora. Il ds Lupo non nasconde le ambizioni: "In Promozione in 2 anni e Greco resta con noi"

Il riassetto societario dell’Area Calcio Andora è in pieno svolgimento: attorno a inizio luglio è infatti attesa la nomina a presidente di Ndricim Aga, la mossa che darà di fatto il via alla nuova era in casa biancoblu.

Tra le mura del “Marco Polo” però i dirigenti sono già pienamente operativi: Simone Lupo ha infatti già posto i primi tasselli all’interno dell’organico affidato nuovamente a mister Simone Rattalino.

“I nostri obiettivi? Fare bene e nell’arco di due anni riportare l’Andora in Promozione.

Avremo una squadra particolarmente rinnovata - spiega l’ex attaccante biancoblu, passato da pochi giorni dietro la scrivania - a conferma di come il precedente ciclo tecnico fosse giunto a conclusione.

Ripartiamo da mister Rattalino e dal “Cobra” Alessandro Greco. Sappiamo bene quanto il suo nome sia stato chiacchierato a livello di mercato, ma la volontà di rimanere con noi testimonia quanto siano ambiziose le prospettive dell’intero club.

Ovviamente c’è l’intenzione anche di rilanciare a pieno il Settore Giovanile: abbiamo tante idee al riguardo, con l’obiettivo finale di riuscire a coniugare risultati importanti alla presenza sul rettangolo verde di tanti ragazzi provenienti dalla nostra cittadina".

Per Lupo è l’esordio dietro la scrivania:

“Ci tengo a ringraziare pubblicamente Francesco Cocito per avermi proposto di entrare all’interno della dirigenza dell’Albenga, ma non ho potuto accettare per i miei impegni lavorativi. Farò comunque sempre il tifo per i bianconeri.

Ora mi getto a pieno in questa avventura, unita alla collaborazione con un mio amico procuratore in Francia. Ho tanta carne al fuoco in questa fase - sorride Simone - l’obiettivo è di scoprire nuovi talenti"