Calcio, Aurora. Il presidente Gallese chiude il club senza acredine: "Legittima la scelta della famiglia Boveri, sono fiero di quanto costruito negli ultimi anni"

Si dice che facciano più rumore gli assenti dei presenti. Anche nel calcio spesso è così dato che il mondo dilettantistico si è reso conto dell'importanza della perdita dell'Aurora a giochi ormai fatti.

I gialloneri, nonostante la loro storia quasi secolare, non saranno infatti al via della stagione 2023-24.

Un rammarico forte per il presidente Massimo Gallese.

"Il primo pensiero va a tutte le persone che mi hanno affiancato in questa lunga avventura. Penso a Boetti, Carnesecchi, Maron a un amico come Simone Adami o a Francesco Carducci: tante figure che insieme ai ragazzi in campo hanno dato modo all'Aurora di poter disputare stagioni più che dignitose.

Dopo la decisione della Cairese non era più possibile andare avanti. C'è stato ovviamente un dispiacere forte, ma rispetto comunque la scelta della famiglia Boveri: ha ritenuto di agire in questo modo e aveva la piena legittimità per farlo.

Se il mio è un arrivederci al calcio? Può essere, per il momento mi fermo qua, con il passaggio delle quote al Città di Savona. Lascio fiero dei buoni risultati ottenuti, dopo le dimissioni di Angelo Melara, e del rispetto che siamo riusciti a guadagnarci sul campo, grazie al convincente livello di competitività raggiunto".