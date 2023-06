Nuoto Artistico. RARI NANTES SAVONA CAMPIONE D'ITALIA AI CAMPIONATI ASSOLUTI ESTIVI

Pioggia di medaglie per la BPER Rari Nantes Savona che sì è confermata Campione d'Italia al Campionato Italiano Assoluto Estivo di Nuoto Artistico che si è concluso oggi nella piscina comunale di Riccione.

Afferma la dirigente responsabile del Settore Nuoto Artistico della BPER R.N. Savona, Matilde Berio Berruti: “Sono contentissima. Abbiamo

inserito molte giovani atlete che si sono comportate veramente molto

bene Questa è l'ulteriore conferma che la scuola savonese di nuoto

artistico è sicuramente un'eccellenza”.



Queste le medaglie conquistate dalle sincronette biancorosse:



Finale Acrobatic Routine:

1. BPER R.N. Savona 203.8834

2. Busto Nuoto 201.0375

3. All Round 183.6666



Finale del Duo:

1. Costanza Di Camillo – Costanza Ferro (Marina Militare / BPER R.N.

Savona) 331.21.24

2. Alessia Macchi – Susanna Pedotti (Busto Nuoto) 330.0626

3. Sarah Maria Rizea – Flaminia Vernice (BPER R.N. Savona) 320.0083



Finale del Duo Misto:

1. Ginevra Marchetti – Gabriele Minak (Futura Club Prato) 261.7874

2. Alessia Austranti – Filippo Pelati (Uisp Bologna) 251.7292

3. Thomas Codrescu – Vittoria Peri (BPER R.N. Savona) 236.4875



Finale della Squadra:

1. BPER R.N. Savona 360.0647

2. Busto Nuoto 355.9647

3. All Round 323.1542



Classifica Società:

1. BPER Rari Nantes Savona 902

2. Busto Nuoto 783



Da segnalare il 4° posto ottenuto da Thomas Codrescu nel Solo maschile oltre al 9° posto per Flaminia Vernice ed al 13° posto per Beatrice Andina nel Solo femminile.

Inoltre, il Savona si è avvalso del punteggio del Duo formato da

Costanza Di Camillo e Costanza Ferro (Rari Nantes Savona – Marina

Militare).

La Squadra della BPER Rari Nantes Savona era composta da: Sophie

Tabbiani, Giorgia Lucia Macino, Beatrice Andina, Vittoria Peri, Greta

Gitto, Flaminia Vernice, Sarah Maria Rizea, Alice Tissone, Ilaria

Ricuperato, Maria Vittoria Manni, Thomas Codrescu, Melissa Polidoro

Baglione.

La atlete biancorosse erano guidate dagli allenatori Benedetta

Parisella, Federica Sala e Davide Torreggiani.