Volley, Serie C. Il Gabbiano Volley Andora annuncia coach Giordano Siccardi; "Felice per questa nuova avventura, progetto stimolante"

“Sono molto felice di aver accettato questa proposta” – commenta Siccardi, fresco vincitore del campionato di C che andrà ad affrontare proprio con la squadra andorese – “E’ una società medio-piccola ma con idee ben chiare sul proprio futuro. Vogliamo diventare punto di riferimento per la città e i comuni limitrofi. Ho capito fin da subito che qui c’è voglia di fare pallavolo e di crescere costantemente, mi lusinga che abbiano scelto me per questo e darò il 100% in tutto quello che farò. Siamo una squadra neo promossa e andremo incontro a tutte quelle difficoltà che ci sono in questi casi, ma la squadra è ben struttura e composta da ragazze che conoscono bene il progetto e hanno voglia di mettersi in discussione”.