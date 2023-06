Dal team Eunike ai Giochi Mondiali di Berlino: oggi c'è la partenza delle azzurre

"Anche se per Eleonora e me si tratterà rispettivamente del terzo e del quarto Mondiale, l'emozione che proviamo è davvero grandissima, amplificata dalla soddisfazione di vedere con la divisa azzurra le nostre due giocatrici" è il commento di Serena Taccetti, Presidente del team Eunike. "Sara ed Elena non vedono l'ora di potersi mettere alla prova a Berlino. Ancora stentano a realizzare che è tutto vero e che tra pochi giorni saranno in campo con avversarie di tanti diversi Pesi del mondo, per vivere quella che sarà sicuramente un'esperienza indimenticabile. La loro convocazione è la dimostrazione che le opportunità di allenamento che con la nostra associazione sportiva promuoviamo ormai da anni sul territorio possono portare a risultati grandiosi e forse per qualcuno inimmaginabili: per questo ci teniamo a ringraziare ancora una volta la società Celle Varazze Volley e il Comune di Celle Ligure per la possibilità di utilizzare le palestre cellesi per svolgere gli allenamenti indoor di pallavolo, unitamente a Francesco Furfaro, a tutto lo staff del Palabeachvillage di Spotorno e al delegato allo Sport del Comune di Spotorno Simone Pastorino per averci ospitato con continuità, gratuitamente, in uno degli impianti italiani più belli per la disciplina del beach volley".