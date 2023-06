Pallapugno. Il punto dei campionati senior e giovanili. Stasera c'è Don Dagnino - Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

PALLAPUGNO Tentativo di fuga della Pallapugno Albeisa in testa alla classifica della Serie A-Banca d'Alba: la quadretta di Paolo Vacchetto si aggiudica 9-5 il big-match della terza giornata di ritorno con la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola, staccando di due lunghezze sia la formazione ligure, sia il Marchisio Nocciole Cortemilia di Massimo Vacchetto, che ha conquistato il nono punto stagionale vincendo 4-9 a Dogliani con la Virtus Langhe di Davide Barroero. La Pallapugno Albeisa è la prima squadra già qualificata ai playoff con sei giornate di anticipo sulla chiusura della prima parte del massimo campionato.

Salgono al quarto posto, a quattro punti dalla capolista e a due dall'accoppiata di inseguitrici, la Bormidese e l'Araldica Castagnole Lanze. I liguri di Davide Dutto s'impongono 9-3 con l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Gilberto Torino, mentre gli astigiani di Enrico Parussa espugnano lo sferisterio di Canale, superando 5-9 la Bfm Macchine Agricole Canalese di Cristian Gatto.

Rinviata per la pioggia e il campo impraticabile la partita tra l'Acqua San Bernardo San Biagio di Andrea Pettavino e il Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva di Matteo Levratto: si giocherà martedì 20 giugno, alle 20.30.

Classifica: Pallapugno Albeisa 11; Marchisio Nocciole Cortemilia e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9; Bormidese e Araldica Castagnole Lanze 7; Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bfm Macchine Agricole Canalese e Virtus Langhe 4; Acqua San Bernardo San Biagio 3; Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 1.



Serie A Banca d'Alba - Terza di ritorno

Pallapugno Albeisa-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-5

Virtus Langhe-Marchisio Nocciole Cortemilia 4-9

Bfm Macchine Agricole Canalese-Araldica Castagnole Lanze 5-9

Bormidese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-3

Acqua San Bernardo San Biagio-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva rinviata a martedì 20 giugno, ore 20.30



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie B - Nona giornata di andata

Amici del Castello-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-8

Speb-Pieve di Teco 9-6

Abrigo Banca d’Alba Ricca-Prodeo 9-2

Lunedì 12 giugno ore 20.30

a Santo Stefano Belbo: Fbc Sabbiature Augusto Manzo-Castiati Neivese

a Gottasecca: Gottasecca-Tealdo Scotta Alta Langa

Martedì 13 giugno ore 20.30

a Bene Vagienna: Benese-Pro Paschese



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C1 - Nona giornata di andata

Pallapugno Albeisa-Bormidese 9-7

Alusic Merlese-Pieve di Teco 8-9

Valle Bormida-Gottasecca 6-9

Caraglio-Officine Pesce Bubbio 9-4

Castiati Castagnole Lanze-Centro Incontri rinviata in data da definire

Lunedì 12 giugno ore 20.30

ad Andora: Don Dagnino-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Recupero quinta giornata

Pallapugno Albeisa-Caraglio 9-6



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Serie C2 Girone A - Terza di ritorno

Neivese-San Leonardo 9-6

Subalcuneo-Pro Paschese rinviata a martedì 13 giugno, ore 20.30

Ceva-Speb 4-9

Riposa: Monastero Dronero



Serie C2 Girone B - Seconda di ritorno

Merlese-Augusto Manzo 9-3

Peveragno-Alta Langa 9-3

Lunedì 12 giugno ore 20.30

a Ricca: Ricca-Canalese



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Coppa Italia Femminile - Primo raggruppamento di qualificazione a Canale

Gymnasium Albese-Canalese 4-5

Amici del Castello-San Leonardo 5-2

Gymnasium Albese-Amici del Castello 1-5

Canalese-San Leonardo 1-5

Gymnasium Albese-San Leonardo 1-5

Amici del Castello-Canalese 5-2



CLASSIFICHE e PROSSIMO TURNO

Under 21 - Ottava giornata di andata

Benese-Pro Paschese 9-6

Bormidese-Centro Incontri 9-2

Virtus Langhe-Imperiese 9-2

Peveragno-Araldica Castagnole Lanze 3-9

Riposa: Gottasecca

Recuperi settima giornata di andata

Gottasecca-Peveragno 9-0

Lunedì 12 giugno ore 20

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Allievi Girone A - Prima di ritorno

Peveragno-Bormidese 8-5

Caraglio-Araldica Castagnole Lanze 8-7

Pro Paschese A-Cortemilia 8-5

Seconda di ritorno

Bormidese-Caraglio 2-8

Araldica Castagnole Lanze-Pro Paschese A 1-8

Martedì 13 giugno ore 18

a Cortemilia: Cortemilia-Peveragno

Recupero quinta e ultima giornata di andata

Mercoledì 14 giugno ore 19.30

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Caraglio



Allievi Girone B - Seconda di ritorno

Taggese-Gottasecca 0-8

Pro Paschese B-Virtus Langhe 6-8

Subalcuneo-Pieve di Teco 8-2

Recupero terza giornata di andata

Pro Paschese B-Pieve di Teco 8-1

Recupero quinta e ultima giornata di andata

Mercoledì 14 giugno ore 20

Gottasecca-Pieve di Teco (dal 2-1)



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO

Esordienti Girone A - Terza e ultima di ritorno

Augusto Manzo A-Albese 7-0 forfait

Riposa: Virtus Langhe

Classifica finale prima fase : Virtus Langhe 4, Augusto Manzo A 1, Albese 0.

Albese un punto di penalizzazione



Esordienti Girone B - Terza e ultima di ritorno

Augusto Manzo B-Valle Bormida 7-1

Araldica Castagnole Lanze-Bubbio 7-2

Classifica finale prima fase : Araldica Castagnole Lanze 6, Bubbio 4, Augusto Manzo B e Valle Bormida 1.

Augusto Manzo B terzo e Valle Bormida quarta per differenza giochi scontri diretti



Esordienti Girone C - Terza e ultima di ritornoo

Subalcuneo B-Merlese 4-7

Riposa: Pro Paschese

Classifica finale prima fase : Merlese 4, Subalcuneo B 2, Pro Paschese 0.



Esordienti Girone D - Terza e ultima di ritorno

Taggese-San Leonardo 7-3

Amici del Castello-Murialdo 2-7

Classifica finale prima fase : Taggese 5, San Leonardo 4, Murialdo 2, Amici del Castello 1.



Esordienti Girone E - Terza e ultima di ritorno

Subalcuneo A-Monastero Dronero 6-7

Riposa: San Biagio

Classifica finale prima fase : Monastero Dronero 3, San Biagio 2, Subalcuneo A 1.



Esordienti - Seconda fase

(tutte le squadre restano in gioco divise in tre raggruppamenti)

Girone rosso: Virtus Langhe, Taggese, Subalcuneo B, Augusto Manzo B, Subalcuneo A e Amici del Castello.

Girone verde: Araldica Castagnole Lanze, Monastero Dronero, San Leonardo, Albese, Pro Paschese e Valle Bormida.

Girone bianco: Merlese, Augusto Manzo A, Bubbio, San Biagio e Murialdo.

Pulcini Girone A - Sesta giornata di andata

Araldica Castagnole Lanze-Neivese 7-6

Alta Langa-Merlese B 1-7

Cortemilia-Albese rinviata a giovedì 15 giugno, ore 18.30

Riposa: Ricca



Pulcini Girone B - Sesta giornata di andata

Merlese A-Pro Paschese 3-7

Subalcuneo-San Leonardo 0-7

Amici del Castello-Don Dagnino 7-0

Riposa: Speb



CLASSIFICA e PROSSIMO TURNO