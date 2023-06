Calcio, Cengio. Si riparte da mister Molinaro e ben 14 conferme

Per avere notizia dei nuovi arrivi bisognerà attendere il primo luglio, salvi accordi con le altre società, ma il Cengio è pronto a ripartire da una base più che solida per la stagione 2023/2024.

In primis resta in plancia di comando mister Gianluca Molinaro, inoltre ben quattordici elementi della rosa hanno già stretto la mano alla dirigenza granata per rimanere al Pino Salvi anche per il prossimo campionato.

Semaforo verde, quindi, per la permanenza di:

Amatore Morando

Matteo Olivieri

Daniel Ormenisan

Luca Tagliero

Stefan Marian

Paolo Venturino

Stefano Pelle

Jacopo Roascio

Ismail Bayi Samir

Giovanni Bertone

Tarik Chahmi

Davide Dinardo

Alain Giorgetti

Nicolò Guastavino