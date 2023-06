Calciomercato, Cairese. Un nuovo under per i gialloblu, ecco Filippo Turone

Come anticipato venerdì era in dirittura d'arrivo la trattativa per l'ingaggio di Filippo Ramon Turone da parte della cairese, una delle sorprese più belle dello scorso campionato di Promozione con il Celle Varazze.

Pochi istanti fa la società gialloblu ha ufficializzato il buon esito dell'operazione:

La società A.S.D. CAIRESE 1919 comunica, ufficialmente, di essersi aggiudicata, per la stagione 2023/2024, le prestazioni del centrocampista Filippo Ramon Turone, classe 2003. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa C.F.C., ha collezionato 10 presenze in Serie D con la formazione del Vado F.C. nella stagione 2021-2022, ed è stato protagonista della scorsa annata, nel campionato di Promozione, con la maglia del Celle Varazze F.B.C., collezionando 28 presenze e 5 reti.