Calciomercato, Pietra Ligure. Mister Cocco avrà in rosa Tommaso Odasso nella prossima stagione

Era uno degli ultimi big per il quale la conferma non era stata ancora ufficializzata, ma da stasera Tommaso Odasso può essere considerato un giocatore del Pietra Ligure anche per il prossimo campionato.

L'annuncio del club biancoceleste:

"L'A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista della stagione 2023/2024, comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Odasso.