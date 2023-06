Calciomercato. Il Ceriale annuncia il ritorno di Piotto e Genduso

l Ceriale Progetto Calcio rende noto il ritorno in rosa di due calciatori cresciuti all’interno del nostro fiorente settore giovanile.

Rientra dal prestito al Pontelungo il difensore classe 2003 Valentino Piotto. Tranne la precedente parentesi in granata decisamente positiva, dove ha dato il suo contributo attivamente al salto di categoria in Promozione e la vittoria della Coppa Liguria, e quella con la maglia dell’Albenga, Valentino ha indossato la maglia biancoblù sin dai Primi Calci.

Il secondo giocatore è stato fermo per una stagione ed è pronto a tornare a disposizione per rimettersi in gioco. Riecco Andrea Genduso, coetaneo di Piotto, difensore centrale che già con Biolzi aveva dimostrato il suo valore in Prima Squadra, giocando la maggior parte delle partite come giovane.

La società tutta augura ad entrambi i ragazzi di svolgere una stagione ricca di soddisfazioni collettive e personali.