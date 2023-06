IL PAGELLONE. Vado, cosa chiedere di più?

VOTO 9.

Manca solo la Lavagnese a chiudere il programma ligure per la stagione 2022/2023, ma il mercato morde e il nostro canonico pagellone di fine stagione non poteva tardare.

Partiamo dalla categoria più alta, la Serie D, dove il Vado ha saputo disegnare una stagione a dir poco magica.

Difficile fare appunti sulle scelte, a partire dall'estate scorsa, dove la società ha saputo individuare in Marco Didu la figura migliore per continuare il proprio processo di crescita, allestendo al contempo un organico competitivo tecnicamente, fisicamente e soprattutto coeso al proprio interno.

Poi, per carità, si può sempre spaccare il capello sulla questione specifica, sulla gestione di un giocatore o su determinate scelte, ma sostanzialmente quali appunti si possono fare a una squadra che, con un format diverso, oggi sarebbe in Serie C?

Ripetersi non sarà facile, ma negli uffici del Chittolina è giusto celebrare il risultato ottenuto, dopo tante stagioni ricche di difficoltà