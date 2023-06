Pallacanestro Alassio. L'under 15 è campione regionale! Medaglia d'argento per l'Under 14

Confermarsi non è mai facile ma gli Under 15 ci sono riusciti e l’Under 14 èlite conquistano un prestigioso secondo posto dietro una squadra decisamente rinforzata rispetto alla scorsa stagione.

Partendo dai più piccoli dell’Under 14 termina al secondo posto in regione il cammino dei gialloblu dopo un ottimo campionato elite dove ogni singolo elemento della squadra è molto cresciuto gialloblù durante la stagione. La finale con Vado è la riedizione dello scorso anno dove vinse Alassio ma in questa stagione Vado si è rinforzata con un acquisto straniero alto più di 2 metri attualmente immarcabile per chiunque.

In gara 1 per più di due quarti è partita vera con Vado che allunga solo nell'ultimo periodo nonostante la loro difesa a zona che in queste categorie è molto difficile da affrontare. “Un plauso a tutti e 12 i ragazzi che hanno difeso bene e in attacco hanno provato a superare due ostacolo enormi: la zona box and one e il lungo avversario mai fuori dall'area dei 3 secondi.”

PALL. VADO 66 - ABC PONENTE 38

Gara 2 ripercorre la falsariga dell'andata dove i gialloblu attaccano leggermente meglio i 40 minuti di zona avversaria ma concedono qualche punto in più agli avversari pur disputando un ottimo incontro.

ABC PONENTE 48 - PALL. VADO 77

“Il risultato conferma la bontà di questo gruppo che, in larga parte, vinse il titolo regionale lo scorso anno e che quest'anno ha trovato davanti a se un elemento ad ora immarcabile e un maggiore tatticismo avversario che noi, come nostro percorso di crescita, rifiutiamo in queste categorie. Bravi ragazzi”

Venendo ai più grandi questo campionato, unico in liguria, comprendeva tutte le squadre, ben venticinque pronte a drsi battaglia per il titolo Under 15. Al termine del girone A i gialloblu conquistano 17 vittorie e un’unica sconfitta mettendosi dietro in classifica Sanremo, Bordighera, Taggia, Loano, la squadra B di ABC Ponente e Varazze.

I play off vedono i gialloblù eliminare negli ottavi di finale Red Basket Ovada, nei quarti di finale Bordighera, in semifinale Meeting arrivando all’atto conclusivo con Virtus Genova forte del primo posto nel girone B che ha eliminato in semifinale la vincitrice del girone B, Arcola Spezia.

In gara 1 con Virtus Genova ottima partita per gli Under 15 alassini che, grazie a una buona difesa riescono a tenere un ritmo alto trovando diversi punti in contropiede e giocando bene anche a difesa schierata.

ABC ALASSIO 69 – VIRTUS GENOVA 27

In gara 2 la partita è molto più incerta e per i primi 10 minuti Virtus Genova è avanti nel punteggio ma negli ultimi 5 minuti del secondo quarto Alassio accelera, va all’intervallo lungo sul più 12 e legittima la vittoria finale con un grandissimo terzo quarto.

VIRTUS GENOVA 48 – ABC ALASSIO 74