Doria Nuoto Loano. Alla Sciorba arriva la qualificazione ai Campionati Estivi per Pietro Zangrandi

Nel weekend del 10 e 11 giugno nella piscina de La Sciorba di Genova si è svolta la seconda prova di qualificazione al campionato estivo in vasca lunga. La due giorni di prova ha portato per alcuni degli atleti di Doria Nuoto Loano ottimi miglioramenti e per altri ha confermato la loro preparazione.

Spicca fra tutti Pietro Zangrandi che nei 1500 Stile Libero consegue il tempo limite per poter partecipare ai Campionati Italiani di Fondo in programma il 10 luglio a Piombino nella 2,5 chilometri insieme ai suoi compagni Alessandro Cominato e Chiara Guarisco, che avevano già precedentemente staccato il pass.

Ora qualche giorno di ritocchi e venerdì la squadra insieme agli Esordienti A e B partirà per un Trofeo a Piacenza dove i ragazzi si confronteranno a livello interregionale come ultima tappa prima dei Campionati Regionali di luglio.