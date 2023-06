Il grande beach volley torna ad Albissola Marina: nel weekend la prima tappa del Campionato Italiano Assoluto 2023

Sarà nuovamente Albissola Marina, dopo il successo della passata stagione, ad inaugurare il campionato italiano assoluto di beach volley, edizione 2023.

Tre giorni di gare, da venerdì a domenica, che riporteranno sulle spiagge della riviera albissolese alcuni dei beachers più titolati a livello nazionale: in lista d'ingresso, tra le altre coppie, il consolidato duo maschile Abbiati-Andreatta, a caccia del bis dopo il successo dello scorso anno, e il tandem Lantignotti-Benazzi per ciò che riguarda il settore femminile.

Pronti a scendere in campo, nell'evento che anche quest'anno vede in prima linea Riviera Beach Volley, diversi atleti savonesi: Nicolò Siccardi che, in coppia con Sergio Seregni, tenterà nuovamente l'assalto al podio dopo l'exploit dell'edizione passata, le giovanissime Greta Filippini e Maria Molinari, reduci dal recente trionfo a Bibione nel Campionato italiano Under 20 per società, e la coppia Monica Pastorino- Martina Montedoro, a podio domenica scorsa nel torneo B1 giocato nel milanese.

Primi match di qualificazione (sui quattro campi allestiti tra le spiagge libere di fonte al comune di Albissola Marina e i Bagni Soleluna - Lido) in programma già nella giornata di venerdi, da cui usciranno fuori le sei coppie che andranno a completare il main draw a sedici squadre previsto per le giornate di sabato e domenica.



Nel dettaglio tutte le nove tappe della stagione 2023:

Campionato Italiano Assoluto

16-18 giugno, Albissola Marina (SV)

14-16 luglio, Beinasco (TO)

21-23 luglio, Catania

28-30 luglio Cirò Marina (KR)

11-13 agosto, Cordenons (PN)

25-27 agosto, Vasto (CH)

Campionato Italiano Assoluto “Gold”

23-25 giugno, Palinuro (SA)

7-9 luglio, Montesilvano (PE)

8-10 settembre, Bellaria Igea Marina (RN)