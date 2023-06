Il campione di corsa in montagna Davide Rivero in visita alla Raineri di Chiusanico (video)

Visita alla azienda olearia Raineri di Chiusanico da parte di un ospite d'eccezione, il campione piemontese di corsa in montagna Davide Rivero.

"Ho 30 anni e pratico Trail corsa in montagna sulle lunghe distanze. Sono di Cuneo, mi alleno nella Valle Grana o conosciuta per il Castelmagno un formaggio tipico della zona e poi per il Santuario quasi al confine con altre due valli importanti e molto conosciute che sono dalla Valle Stura e la Valle Maira i formaggi".

Come ti alimenti? Qual è la tua dieta? "Allora, la mia dieta è quella tipicamente Mediterranea. Siamo fortunati, viviamo in un posto dove la cultura alimentare è dalla nostra parte. Per affrontare le lunghe distanze è molto importante utilizzare i grassi, diciamo, come carburante per durare e, quindi, l'olio è parte essenziale della mia vita quotidiana"