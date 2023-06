Calcio, Imperia. Contatti in corso con Simone Marinelli, il tipster savonese potrebbe entrare in società

Sembrava particolarmente lanciato negli scorsi giorni il mercato dell'Imperia ma proprio nelle ultime ore si è percepita quasi una frenata nei movimenti del club nerazzurro.

Scavando nel corso della prima serata è emerso il motivo di questo momentaneo en-passe: Simone Marinelli un sondaggio per entrare nella società ponentina sembra averlo compiuto davvero.

Un primo approccio, non c'è ancora nulla di deciso e definito, ma date le tempistiche e da quanto sembra filtrare, l'eventuale trattativa per l'ingresso al "Ciccione" dovrebbe decollare o arenarsi in tempi particolarmente rapidi.