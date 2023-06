Calcio: presentato il nuovo staff della Virtus Sanremo, l'allenatore sarà Eros Litardi (Foto)

E’ stato presentato il nuovo allenatore della Virtus Sanremo Calcio 2011, che giocherà il prossimo campionato di Prima Categoria.

Si tratta di Eros Litardi già vice in Serie D con Mister Ascoli all'Argentina e vincitore del campionato di Seconda Categoria con la Carlin Boys, attuale allenatore della squadra over 45 della società Virtussina.

Il suo obiettivo: “Divertimento e puntare tutto sul gruppo. Ringrazio la società per la possibilità – dice - il presidente Gianluca Moroni ed il nuovo direttore generale Massimiliano Moroni (allenatore la scorsa stagione e per gli ultimi 13 anni) per l'accoglienza e tutto lo staff societario”.

Presentati anche alcuni dirigenti e parte dello staff che aiuterà Mister Litardi:

Direttore Generale Massimiliano Moroni

Team manager Stefano Covatta

Direttore sportivo Franco Capozucca

Accompagnatore Nuccio Giordano

Primo allenatore Eros Litardi

Preparatore Daniele Capozucca

Preparatore dei portieri Fortunato Condrò

Presenti anche alcuni giocatori della prima squadra: Matteo Verrando e Alessandro Iacovetta. Nei prossimi giorni partiranno i colloqui con i giocatori e, dal 1° luglio la campagna acquisti per la quale sono previsti parecchi arrivi.