Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup entra nel vivo: i risultati della quinta giornata di gare

Quinta giornata di gare alle spalle, la Savona Cup entra nel vivo delle qualificazioni per gli ottavi di finale della sesta edizione. Ecco come sono andati gli incontri della serata di ieri:



GIRONE TRINCEE

ORE 21.00 FC Sultani – Le Aquile 4-5

ORE 22.00 Pro Secco – Bar del Comune 4-1



GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 The Ranch Savona – Esse Elle 3-5

ORE 22.00 21 23 – Harena Fiction 2-9



GIRONE POMINA

ORE 20.00 Bar_One – Aston Birra 3-2

E’ inoltre possibile consultare le classifiche e leggere i marcatori della sfide CLICCA QUI

Venerdì si chiude invece la seconda settimane di gare:

GIRONE TRINCEE

ORE 20.00 Le Aquile-Los Latinos

ORE 21.00 Pro Secco – Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi



GIRONE MARACANA’

ORE 20.00 Igli-Generali 096 – Savona è

ORE 22.00 Esse Elle-21 23



GIRONE POMINA

ORE 20.00 Armeria Tessitore / Vetreria su misura-Caffè dei Mille

ORE 21.00 La Bufala-Aston Birra