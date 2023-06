La nota giallorossa:

Oggi presentiamo con grande soddisfazione due nuovi acquisti giovani e millesimesi. Linfa verde per il presente e per il futuro. Arrivano in giallorosso Roberto Seccafen classe 2005 proveniente dalla juniores nazionale del Vado e Giulio Brusco classe 2004 che l'ultimo anno ha vestito la maglia del Bragno.