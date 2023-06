Doria Nuoto Loano. Chiara Guarisco si laurea vice campionessa italiana nella disciplina Aquathlon

Nella prova di corsa/nuoto/corsa della prima giornata Chiara Guarisco si è classificata vice campionessa italiana Youth A; Gabriele Ferrara è arrivato al sesto posto della categoria Youth A, Daniele Moruzzi al sesto della categoria Youth B, Luc Vitali al decimo posto e Daniele Castelli al 16^ posto nella Junior.

Ludovico Trincheri è arrivato 18^ nella categoria Youth A, Tosca Pelle al 49^ posti in Youth A, Ettore Durante al 90^ in Youth A, Gaia Gattuso Gaia al 43^ posto e Viviana Fronzaroli al 126^ nella categoria Ragazzi.

Il giorno dopo, nel Triathlon di Coppa Italia, vittoria di Gabriele Ferrara in Youth A; secondo posto in Youth A per Chiara Guarisco, nono posto in Youth B per Daniele Moruzzi; Ludovico Trincheri è arrivato al 20^ posto in Youth A; Deniele Casteli al 30^ posto in Junior; Luc Vitali al 48^ posto e Ettore Durante al 65^ posto in Youth A.

Un ottimo weekend per DNL che si conferma nelle prime società alle nutrite rassegne nazionali giovanili.