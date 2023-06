Calcio, Borgio Verezzi. Ecco i quadri tecnici. Novità in panchina con il tandem Lovazzano - Vaccari

Per tornare a parlare di mercato in casa Borgio Verezzi bisognerà attendere pochi giorni, oggi però il club rossoblu ha ufficializzato la strutturazione tecnica per la stagione sportiva 2023/2024. La novità più importante riguarda la panchina del "Comunale" con Fabio Vaccari affiancato da mister Adriano Lovazzano, mister che nelle ultime stagioni ha militato nei settori giovanili piemontesi.

In rampa di lancio anche il vivaio rossoblu, dove a breve saranno introdotte ulteriori novità.

Presidente: Marco Pizzorno

Vice Presidente: Luisa Pennino

Direttore Generale: Pino Castiglione

Direttore Sportivo: Fabrizio Tuninetti

Team Manager: Marco Capello

Segreteria: Grazia Campana

Magazziniere: Ginevra e Aurora Cordiale

Mister: Adriano Lovazzano coadiuvato da Fabio Vaccari

Preparatore dei Portieri: Umberto Di Tonno

Preparatore Atletico: Claudio Lopiparo

Fisiotetapista: Traverso

Custode del Campo: Fabio Cordiale