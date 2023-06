Calcio, ginocchio come nuovo, Daniele Puddu pronto a ripartire: "Una stagione complicata, ma ora sto bene"

Il tutto nonostante un ginocchio che sembrava non volergli lasciar pace. Almeno non fino a qualche settimana fa: "Mi sono portato questo dolore al ginocchio avanti tutto l'anno dalla seconda settimana di settembre. Due risonanze sono risultate negative, sono così tornato a Finale giocando undici partite con l'antidolorifico senza sapere di avere un menisco rotto finché non mi sono rivolto al mio ortopedico di fiducia, il dottor Renato Misischi, optando per entrare nell'articolazione chirurgicamente per capire precisamente quale fosse il problema".