Calciomercato. C'è il ritorno a Loano per Andrea Rocca

L'indizio social era stato lanciato con una foto di diversi anni fa in maglia rossoblu: ecco perchè il ritorno di Andrea Rocca all'Ellena, con la maglia della San Francesco non appare come un fulmine a ciel sereno.

Poco fa il club ha confermato il buon esito dell'operazione con l'ex punta del Ceriale.

"𝗟'𝗔𝘀𝗱 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗼 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘃𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗹'𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗮 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮 𝗥𝗼𝗰𝗰𝗮, 𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗲 𝟭𝟵𝟵𝟰. 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲𝗮, 𝗟𝗼𝗮𝗻𝗲𝘀𝗲 𝗱𝗼𝗰, 𝗲̀ 𝗰𝗿𝗲𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗰𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹'𝗘𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮, 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗲 𝗺𝗮𝗴𝗹𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝘃𝗼𝗻𝗮, 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲, 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗻𝗴𝗮, 𝗖𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀𝗲, 𝗖𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲.𝗟𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝗮̀, 𝗰𝗶 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗮 𝗿𝗶𝗻𝗴𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮𝗿𝗹𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱'𝗮𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝘀𝗽𝗶𝗿𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗼 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿𝗶, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼𝗹𝗼 𝗮 𝗯𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮 𝗮𝗽𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗧𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗶 𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘂𝗴𝘂𝗿𝗶𝗮𝗺𝗼 𝘂𝗻 𝗳𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗼𝘀𝗼 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼".