Calciomercato. Facundo Marquez saluta il Sestri Levante e passa al Sant'Angelo

Ieri il commiato dal Sestri Levante, oggi l'ufficializzazione del passaggio al Sant'Angelo, club del comune lodigiano appartenente al girone D del campionato di Serie D.

Sono state ore davvero intense per Facundo Marquez, reduce da un'annata incredibile con la maglia dei Corsari. In un colpo solo per l'ex centravanti dell'Albenga è arrivata la vittoria nel girone A, lo scudetto e anche il titolo di capocannoniere nazionale del massimo campionato professionistico.

Ora la nuova avventura in terra lombarda, non prima però di aver dedicato un pensiero speciale al Sestri:

"Oggi per me è un giorno triste, si chiude uno dei capitoli più importanti della mia vita.

È stata un’annata pazzesca. Insieme ai miei compagni abbiamo raggiunto un’impresa, che forse nessuno di noi si sarebbe immaginato, abbiamo vinto tutto quello che potevamo. Un grazie doveroso lo devo al mister, che grazie al suo duro impegno e sacrificio ci ha condotti alla vittoria, ai miei compagni che con il sudore, la lotta continua siamo arrivati alla vetta. Un grazie ai presidenti che ancora una volta mi hanno accolto in questa famiglia meravigliosa, che è il Sestri, allo staff, alla tifoseria, alla mia famiglia ed alla mia ragazza che hanno sempre creduto in me.

Oggi vi saluto con il cuore pieno di gioia ed emozione, a voi auguro sempre il meglio e che possiate continuare a scrivere la storia di questo meraviglioso club. Forza sempre cuore corsaro.