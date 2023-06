Il comunicato del club rossoblu:

Il Ds Tuninetti e la Società Borgio Verezzi sono lieti di comunicare l'ingresso in squadra del'attaccante esterno Lorenzo Bianco 1998 ex Pietra Ligure e Loanesi San Francesco La Società ringrazia Lorenzo per aver creduto nel progetto Borgio e gli augura una bellissima stagione 2023/23