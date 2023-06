Football Americano. Match wild card per i Pirates, attenzione ai Trappers Cecina

Al via la fase finale del campionato italiano di football americano di 2° DivIsione (A2) che vedra’ i nostri Pirates Domenica 18 Giugno al Pirates Field di Luceto alle ore 15,00 , impegnati nel match di wild card contro la rivelazione del campionato ovvero i Trappers Cecina che hanno stupito tutti gli addetti ai lavori qualificandosi come secondi del loro girone dietro alla corrazzata Aquile Ferrara , team imbattuto insieme ai Lions Bergamo. Un team quello toscano nato dalla fusione di due realta toscane molto solide quali i West Coast Raiders ed appunto i Trappers Cecina con l’aggiunta di qualche giocatore dei Guelfi Firenze , team di A1.

Come dicevano, il team toscano ha saputo fare molto bene in regular season cedendo le armi solo al team estense. I Trappers hanno parecchi giocatori interessanti che coprono molto bene i ruoli chiave sia dell’attacco che della difesa, con un gioco molto efficace sia sulle corse che sui lanci. Per i pirati si preannuncia una domenica molto calda sia dal punto di vista climatico che dal quello sportivo. Le ultime prestazioni dei liguri non hanno convinto fino in fondo gli addetti ai lavori . Dopo la brutta sconfitta con i Lions con unico aspetto positivo l’essere andati al riposo con solo una segnatura di differenza , c’e stata la vittoria contro i Redskins Verona,scesi in Liguria privi di stimoli ed obiettivi, ma che comunque hanno onorato fino all’’ultimo secondo il match, mettendo a tratti in difficoltà i liguri, forse fin troppo convinti della vittoria.Ora per i pirati la partita sara’ da dentro o fuori, un all in con un avversario ostico e molto ben condotto in side line.

Intanto si sono conclusi a Grosseto le fasi finali del campionato italiano di flag football femminile. Le nostre ragazze , pur con un roster ridotto al minimo, sono riuscite ad entrare nella poule scudetto delle prime otto in Italia, cedendo le armi solo a squadre piu attrezzate e con roster piu’ numerose rispetto alle nostre, chiudendo in ottava posizione la fase conclusiva del campionato. Un ottimo risultato che migliora nettamente quello dello scorso anno . Attendiamo nuove leve per potenziare ulteriormente un settore, quello femminile, che ci ha dato grosse soddisfazioni.

Eugenio Meini, DS Pirates 1984 : “Sappiamo che i Trappers sono un team molto pericoloso. Da Domenica in avanti ,saranno tutte finali ed e’ con questo spirito che i ragazzi devono affrontare il match, perche non ci sara la partita successiva per rimediare. Non ci saranno prove di appello. Vincera’ chi ci credera’ di piu’ e chi mettera’ sul campo quel 1% in piu dell’avversario”.

Appuntamento per Domenica 18 Giugno kick off alle ore 15,00 presso il Pirates Field di Luceto Albisola Superiore.