Calcio, Imperia. In archivio il primo incontro tra Marinelli e la dirigenza nerazzurra. Parti distanti, nuovi contatti nei prossimi giorni

I primi tam tam sono iniziati a circolare sabato pomeriggio: per l'assetto futuro dell'Imperia la serata non sarebbe stata banale.

La conferma diretta è arrivata dalle storie di Simone Marinelli, poco dopo le 20:00 con il tipster savonese immortalato in Calata Cuneo, con la torre color mattone della Capitaneria di Porto alle spalle.

La distanza per la cessione delle quote sociali a Marinelli risulta infatti essere non così sottile.