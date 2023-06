Calcio, Tornei Estivi. La Savona Cup giunge alla fine della seconda settimana: i risultati di venerdì 16 giugno

Seconda settimana di gare archiviata per la Savona Cup, prime squadre già qualificate alla seconda fase, mentre per altre saranno fondamentali le ultime sfide. Ecco come sono andati gli incontri di ieri sera:

GIRONE TRINCEE

ORE 20.30 Le Aquile-Los Latinos 3-5

ORE 21.30 Pro Secco – Complici / Impresa Edile Petrit Lleshi 2-5



GIRONE MARACANA’

ORE 20.00 Igli-Generali 096 – Savona è 2-7

ORE 22.00 Esse Elle-21 23 3-1



GIRONE POMINA

ORE 20.00 Armeria Tessitore / Vetreria su misura-Caffè dei Mille 4-3

ORE 21.00 La Bufala-Aston Birra 8-3

E’ inoltre possibile consultare le classifiche e leggere i marcatori della sfide CLICCA QUI

Weekend di pausa, lunedì si torna invece in campo così:

GIRONE TRINCEE

ORE 20.00 Pro Secco-Le Aquile

ORE 21.00 Bar del Comune-Los Latinos



GIRONE MARACANA’

ORE 21.00 The Rance Savona-21 23

ORE 22.00 Generali 096 - Savona È-Harena Fiction



GIRONE POMINA

ORE 21.00 Taverna Dei Peccatori & Harena Blanca-Caffè dei Mille

ORE 22.00 Armeria Tessitore / Vetreria su misura -Aston Birra