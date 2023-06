Calciomercato. Altro arrivo top per la Carcarese, stretta di mano con Nicholas Nonnis

Amici nella vita e ora anche compagni di squadra con una casacca che fino ad oggi non hanno mai indossato. Nicholas Nonnis raggiunge al Corrent bomber Francesco Saviozzi e si unisce ai tanti altri giocatori valbormidesi della rosa di mister Chiarlone.

Classe 1994, Nonnis è un esterno basso, all'occorrenza anche centrale di difesa, che vanta diverse stagioni giocate in Eccellenza con la Cairese (l’esordio in prima squadra a 16 anni con Benzi), una parentesi in Promozione con il Pallare e poi tre anni all’Aurora in Prima Categoria. La scorsa stagione il ritorno in gialloblù alla corte di mister Alessi e ora l’arrivo alla Carcarese.

“La società e mister Chiarlone mi hanno fortemente voluto – afferma Nonnis - sono contento di essere qui, perché c’è un progetto importante. Felice anche di ritrovare alcuni miei ex compagni come Spozio, Giribaldi e Dematteis”.

“Quando abbiamo iniziato a programmare la prossima stagione insieme ai dirigenti e ai mister Chiarlone, il suo è stato probabilmente il primo nome uscito sul piatto – rivela il direttore sportivo Edoardo Gandolfo - È un giocatore che abbina grandi qualità tecniche ad un temperamento e una personalità veramente rari a questo livelli. Lo scorso anno è stato uno dei migliori difensori dell’Eccellenza ligure. Trattandosi poi di un ragazzo valbormidese, ci fa ancora più piacere, in quanto uno dei nostri obiettivi è di puntare sui migliori ragazzi del territorio, siamo sicuri che potrà dare un grande contributo”.