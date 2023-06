Calciomercato. C'è anche Fabio Barranca nella nuova rosa della Spotornese

L'ultima novità in entrata è Fabio Barranca: il terzino classe 1994 lascia quindi lo Speranza dopo una stagione per approdare alla corte di mister Dorigo.

Il comunicato:

L’ASD Spotornese è fiera di comunicare l’approdo in biancoblu dell’esperto laterale Fabio Barranca!



Con una lunga trafila in categorie superiori, con la sua esperienza e duttilità Fabio rappresenta l’innesto ideale all’interno della rosa a disposizione di Mister Dorigo e del suo staff!



Buona fortuna per la tua avventura con i nostri colori Fabio