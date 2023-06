Ginnastica ritmica, tutto pronto per la Polisportiva Quiliano per un saggio di fine anno benefico

Il saggio di fine anno in onore delle donne e per uno scopo benefico.

Questa sera alle 20.30 nel Palasport di Quiliano spazio all'ultimo atto stagionale della Polisportiva Quiliano Ginnastica Ritmica dal titolo "Universo Femminile".

Verrà effettuata anche una raccolta benefica per le donne in difficoltà assistite nella Casa Rifugio "Isola che c'è" di Savona.

"Per noi è un evento molto sentito così come quello di Natale - ha detto il presidente della Polisportiva Aureliano Pastorelli - Prossima settimana ci sarà la partenza per i campionati nazionali di ritmica a Rimini e parteciperanno 46 nostre ginnaste".