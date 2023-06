Calcio. Lavagnese all'ultimo sforzo per tornare subito in D, i bianconeri avranno il supporto di tanti team liguri

Inizia una giornata particolare per il calcio dilettantistico ligure.

Nel pomeriggio, infatti, si scoprirà se la Lavagnese si unirà all'Albenga nel salto dall'Eccellenza in Serie D.

Alle 16:30 scatterà il match contro il Mapello in terra bergamasca, finale di ritorno degli spareggi playoff.

Il pareggio dell'andata (1-1) impone ai bianconeri di imporsi in casa dei lombardi: un risultato non semplice da raggiungere sulla carta, ma comunque pienamente alla portata della forte compagine guidata da mister Ruvo.

Alla partita guarderanno con interesse tantissime squadre dell'intero arco ligure, con la speranza che la promozione dei bianconeri liberi un ulteriore posto in ottica ripescaggi. Tiferanno Lavagnese anche i team che punteranno a salire in D nella prossima stagione: non avere infatti un club competitivo come quello levantino, aumenterebbe infatti non di poco le chances per il salto di categoria.

A dirigere il match sarà Spera di Barletta, coadiuvato da Cozza di Paola e Fanara di Cosenza.

