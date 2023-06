Calcio. Scarpette al chiodo per Giacomo Gandolfo, è il nuovo ds del Rivasamba

Il comunicato: La società ASD RIVASAMBA HCA nella serata di giovedì 15 giugno 2023 ha svelato i nomi degli allenatori e dirigenti per le prossima stagione 2023/2024 del campionato di Eccellenza e campionato Juniores Eccellenza. A guidare la prima squadra sarà, come da voci trapelate nei giorni scorsi, mister Franco Schiappacasse reduce dalla storica vittoria nel campionato regionale con la squadra U17 calafata.

Confermati nello staff Agostino Bregante e Marco Motto, presente anche preparatore atletico.

Per la Juniores in panchina troveremo una new entry per la famiglia arancio nera, Simone Tuccio, ex Lavagnese e Seatram Chiavari Beach Soccer, guiderà la squadra che era allenata da Luca Ghio, mentre il mister in seconda sarà Massimo Cesaretti, dirigente di leva sarà Roberto Panarese.

Giacomo Gandolfo farà facenti funzioni DS, ex giocatore calafato che all’età di 37 anni ha attaccato le scarpe al chiodo, ricoprirà questo importante ruolo in società.