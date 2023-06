Il comunicato:

"Il Ds Tuninetti e la Società Borgio Verezzi é lieta di comunicare l'ingresso in 1 squadra per il campionato di 1 Categoria 2023/24 del centrocampista classe 1999 Filippo Gasco, giovanili del Genoa , serie D con il Finale e ultimamemte Promozione con il Soccer Borghetto, la Società ringrazia Filippo per aver creduto nel progetto Borgio e gli augura il meglio per la stagione 2023/24"