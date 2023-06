Roaschia è pronto ad accogliere il turismo outdoor (VIDEO)

Un’ottima partecipazione di pubblico, per la serata di presentazione dei prossimi eventi del comune di Roaschia. L’incontro si è tenuto sabato 17 giugno presso la sala comunale dell’Ex Confraternita Santa Croce. La serata è stata aperta con le parole del Sindaco, Bruno Viale, che ha fatto gli onori di casa, descrivendo in vari momenti dell’incontro tutti i progetti che il suo Comune sta portando avanti dal punto di vista turistico.

Questo piccolo paesino di montagna è un Comune vivo, che si sta innovando e rinnovando per accogliere turisti stranieri e offrire servizi e attività outdoor nuove e all’avanguardia.

Un esempio è sicuramente la nuova Falesia Monte Colognè, una vera attrazione turistica per scalatori di ogni livello.

Dopo l’intervento del sindaco la parola è passata a Luciano Orsi, un personaggio chiave per questo evento che prima di tutti ha creduto nelle potenzialità della Falesia. Con passione e dedizione, senza nulla chiedere, ha trascorso molte ore tra quelle pareti scoscese per renderle accessibili a un vasto pubblico. Dopo il suo operato, davvero notevole, l’intervento di Global Mountain, descritto con le parole di Simone Greci, guida alpina, ha permesso di far capire come la messa in sicurezza e a norma dei 126 percorsi di arrampicata sulla falesia, sia stato curato nei minimi particolari da questa associazione, che al suo interno ha un vasto numero di guide alpine e di istruttori di arrampicata.

Questa immensa parete è inoltre un luogo di scuola e formazione anche per l’esercito italiano, di cui due rappresentanti del soccorso alpino militare Secondo Reggimento Alpini, hanno spiegato l’importanza a livello pratico e formativo e di come spesso questo luogo venga utilizzato proprio come palestra di pratica.

La Dott.ssa Salvestrin, direttore dell’ATL, con la sua presenza all’evento, ha sottolineato la vicinanza della sua azienda a tutte le realtà montane che stanno aprendo le porte a un nuovo turismo, che si stanno organizzando per dare accoglienza e proporre nuove attività. L’ATL, sensibile a queste novità, da sempre ne diventa portavoce contribuendo, con il proprio operato, a far emergere piccole realtà che, singolarmente, non potrebbero avere voce su un territorio più vasto. Piacevolmente colpita da tutti i progetti in corso in questa piccola realtà, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il nostro territorio piemontese che non ha nulla di meno rispetto ad altri territori montani più lontani.

“Siamo noi piemontesi i migliori divulgatori per la nostra terra! -, ha detto la Dott.ssa Salvestrin -. Impariamo a 'vantarci' delle meraviglie che ci circondano”, ha aggiunto mostrando tutto il lavoro che l’ATL porta avanti per far conoscere dal punto di vista turistico la provincia Granda.

Presente anche il Sindaco di Valdieri, Guido Giordana, per dimostrare una collaborazione tra Comuni e la voglia di fare rete. Ci sono ancora stati due interventi importanti: Andrea Mattio, consigliere del comune di Roaschia ed Emanuele Lovera, presidente della Valle Gesso Sport. Entrambi hanno parlato dell’evento che si terrà nella giornata di domenica 18 giugno ovvero il “KV Balur”, che si è già tenuto l’anno scorso, ma alla sua seconda edizione, vede un numero di iscritti maggiore e soprattutto si tratta di una vera gara a livello regionale. Un percorso che si sviluppa su 4,9 Km con 1000 metri di dislivello.

La serata si è conclusa con la descrizione da parte dell’assessore Marilena Fantino di tutte le manifestazioni che si terranno mensilmente nel Comune di Roaschia: il 2 luglio ci sarà la camminata gastronomica tra le borgate, ad agosto la festa patronale con festa, musica e balli, a settembre la Sagra dei Tajarian e per finire a ottobre la sagra della Pecora.

Ci sono davvero tanti progetti in corso in questo Comune, alcuni decisamente grandi e più a lungo termine come il Ride Park e un nuovo percorso alla scoperta della vita dei pastori, altri di prossima realizzazione come nuovi parcheggi e creazione di aree comuni.

Insomma, in questo paese ci saranno tante novità e la sua voglia di risplendere e tornare vivo e accogliente per turisti è locali è un esempio di montagna viva che cresce per i forestieri di passaggio migliorando per i residenti.