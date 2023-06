Tutti vogliono Milinkovic-Savic: Juventus, che sia la volta buona?

Come ogni estate, il nome di Sergej Milinkovic-Savic è sulla bocca di tutti. Alla fine però, in un modo o nell’altro, il presidente Lotito riesce a trattenere alla Lazio il centrocampista serbo, per buona pace di tutti gli offerenti.

Stavolta però sembra esser diverso. Le indiscrezioni riportano infatti interessi molteplici ed insistenti da parte di diverse big italiane, oltre ad una sorta di mal di pancia che il ragazzo ha manifestato in maniera velata. Come al solito, tutto dipenderà da quello che accadrà in fase di calciomercato, ma nell’estate 2023 sembra davvero che tutti i tasselli possano incastrarsi per un suo addio al club biancoceleste.

Juventus in pole per Milinkovic-Savic

Quello tra la Juventus e Milinkovic-Savic è un amore platonico che c’è sempre stato ma che non si è mai realizzato. Per il momento. Da anni la Vecchia Signora corteggia il classe 1995, senza però trovare la stessa disponibilità dall’altra parte. La “colpa” è principalmente della Lazio, che ha sempre richiesto cifre mostruose per il suo gioiello.

Stavolta però, nonostante il secondo posto in campionato e la Champions League conquistata, sembra che il ragazzo sia pronto a cambiare aria. E la Juventus sarebbe più che lieta di accoglierlo.

A dimostrazione di questo, la stessa Lazio si sarebbe già mossa per trovare un eventuale sostituto. Maurizio Sarri vorrebbe un certo Piotr Zielinski, già allenato con grande successo a Napoli ed ormai ai ferri corti con il presidente De Laurentiis per via del rinnovo di contratto.

I bianconeri sarebbero pronti a fare uno sforzo importante per il serbo, per cui Lotito chiede non meno di 35-40 milioni di euro. Con la probabile partenza di Rabiot, però, la Juventus ha bisogno di almeno un big in quella zona di campo. Il ragazzo è sempre piaciuto tantissimo sia alla dirigenza che allo stesso Allegri, che lo vedrebbe a meraviglia come mezzala totale nel suo centrocampo a 3.

E Inter e Milan?

Inter e Milan continuano ovviamente anche loro a sondare il terreno e a fantasticare, sapendo però che la priorità del giocatore è sempre stata la Juventus – sebbene le milanesi possano vantare la partecipazione alla prossima Champions League.

Per quanto riguarda l’Inter, sembra che la società abbia virato forte su un profilo più giovane: Davide Frattesi del Sassuolo, definitivamente esploso in stagione – come dimostrato anche in Nations League con l’Italia. Il ragazzo, seguito anche dalla Juventus, sembra molto vicino ai nerazzurri per chi crede alla storia Instagram postata in queste ore da Brozovic sul proprio profilo – come se stesse aspettando qualcosa.

Il Milan invece al momento ha un problema: il budget. Con Brahim Diaz tornato al Real Madrid, la priorità è un trequartista di livello – visto che De Ketelaere non ha mai convinto. Poi si penserà a come sostituire l’infortunato Bennacer, ma l’impressione è che la società ad oggi preferisca più soluzioni low cost.