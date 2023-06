Basket Loano “Elio Garassini” presenta coach Andrea Lupi, nuovo allenatore della prima squadra

In occasione dell’ultimo allenamento stagionale è stato presentato al gruppo della prima squadra, che quest’anno ha disputato il campionato di serie C, il nuovo capo allenatore Andrea Lupi.

Lupi sostituirà dalla prossima stagione Alessandro Taverna che ha diretto il gruppo nelle ultime stagioni portandolo alla conquista del titolo di serie D lo scorso giugno. Ad Alessandro va la gratitudine della società per quanto fatto in questi anni con la squadra senior; lo vedremo l’anno prossimo impegnato nel settore giovanile a far crescere le nuove leve del Basket loanese.

Il nuovo allenatore viene da una lunga esperienza ad Ospedaletti ma è già stato allenatore a Loano e pertanto conosce bene l’ambiente e le aspettative di questa piazza in cui la pallacanestro ha sempre avuto grande tradizione.

La Società è certa del suo valore e con lui pensa di poter portare avanti un progetto di crescita di tutto il movimento cestistico locale con inserimenti di ragazzi dalle giovanili a dare continuità al progresso del gruppo.