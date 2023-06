Rugby Ligure. Si chiude definitivamente la stagione, Liguria U17 in campo al Memorial Bonori

Il rugby ligure chiude definitivamente la stagione agonistica con alcuni interessanti impegni dedicati alle categorie giovanili. A Casella, inserito nell’evento “Why not, sport, food & family”, organizzato da APL Vallescrivia, si è sviluppato il Torneo San Giorgio con in campo gli Under 13 dell’Amatori Genova, che ha curato la parte rugbistica dell’importante appuntamento sociale, del Savona e della squadra mista della Superba Genova/Pro Recco. Sano divertimento per i ragazzi in campo e per il pubblico presente sugli spalti, con una pioggia di mete al Comunale di Casella per l’ultimissimo appuntamento per il minirugby regionale. Gli Under 17 del CFFS Vespe Cogoleto, invece, hanno chiuso in un modo piu’ che brillante l’annata agonistica andando a vincere il I° Trofeo Citta’ di Falconara, di rugby sevens. Il team rivierasco, allenato da Domenico Gabelloni e Furio Merlo, ha messo in campo Atzeni, Briasco, Damele, Fascioli, Kume, Montaldo, Tabor e Verucci. Altra affermazione di rilievo in casa cogoletese la vittoria con gli Under 13 a Sarre nel torneo organizzato dallo Stade Valdotaine. L’Under 17 della Liguria ha preso parte, poi, all’VIII ° Memorial Pier Paolo Bonori di rugby a sette atleti organizzato dal Rugby Bologna. Un torneo di alto livello con formazioni di prestigio ed affermazione finale del Veneto sull’Emilia Romagna. La rappresentativa ligure guidata tecnicamente da Gian Luca Cartoni non ha deluso anzi, nella prima fase pur cedendo alle piu’ quotate formazioni regionali di Veneto, Toscana ed Emilia Romagna, non ha mai subito pesanti risultati, superando infine nettamente la Campania. Questo pomeriggio invece nello spareggio finale ha conquistato il settimo posto assoluto superando (14/7) l’Abruzzo.

RISULTATI TORNEO: Liguria-Emilia Romagna 7/36, Liguria-Campania 36/7, Liguria – Toscana 12/21, Liguria-Veneto 19/35, Liguria – Abruzzo 14/7.