Tennistavolo. Toirano ha proclamato i nuovi campioni regionali

La stagione 2022/2023 del tennistavolo savonese si è conclusa con i Campionati Provinciali, che sono stati organizzati sabato 17 e domenica 18 giugno dalla ASD Toirano.

Trentasei i partecipanti che si sono contesi gli otto titoli in palio, in due giornate molto intense con ben 122 partite giocate sui 6 tavoli nel palazzetto dello sport di Toirano.

Campione provinciale assoluto maschile è Marco Cristalli (Don Bosco Varazze); secondo classificato Andrea Bottaro (Toirano). Medaglia di bronzo per Stefano Rebecchi e Fabio Aigotti Bottino (Toirano); quinti classificati Livio Santini (Savona), Roberto Pesce, Angelo D'Eramo e Armando Torregrossa (Toirano).

Il titolo assoluto femminile è andato a Giusi Volpi (Don Bosco Varazze); seconda classificata Silvia Chiappori (Toirano).

Il combattuto torneo di Doppio assoluto ha premiato Gianluca De Lazzari e Vittorio Carchero (Toirano), vincitori in finale su Stefano Rebecchi e Giusi Volpi. Terza posizione per Armando Torregrossa e Silvia Chiappori; quarti Paolo Regis e Gianluca Ferrari (Don Bosco Varazze).

Gianluca De Lazzari si è aggiudicato il titolo provinciale Quarta Categoria; secondo posto per Armando Torregrossa, terzi Stefano Rebecchi e Andrea Bottaro per un podio interamente composto da tesserati del Toirano.

Successo per la società di casa anche nel Quinta Categoria, vinto da Stefano Tavilla; medaglia d'argento per Roberto Pesce (Toirano), terzi Federico Occelli (Toirano) e Gianluca Ferrari.

Doppietta per Savona nel Quinta Categoria femminile: primo posto per Alessia Pesce, secondo per Arianna Pesce. Terza classificata Bianca Sportelli (Toirano), seguita da Vittoria Anna Teresa Oliva (Don Bosco Varazze) e Arianna Pareto (Toirano).

Gianluigi Marras (Toirano) è il campione provinciale di Sesta Categoria; seconda posizione per Roberto Cornelli (Toirano). Terzi sono giunti Christian Galfrè (Toirano) e Sergio Ferrari (Don Bosco Varazze). Quinta posizione raggiunta da Marco Alberti e Michele Alberti (Toirano).

Finale tra fratelli nel singolo Under 17, vinto da Leonardo Ponassi (Toirano), con Massimo Ponassi (Toirano) secondo classificato. Terza posizione condivisa da Carlo Panizza (Toirano) e Alessia Pesce (Savona). Quinta piazza per Tommaso Trucco (Savona) e Michele Alberti.

Venerdì 30 giugno verranno compilate le ultime classifiche individuali della stagione; il giorno seguente inizierà la nuova annata sportiva, con l'emissione delle nuove classifiche e l'assegnazione delle nuove categorie 2023/2024.